Вернидуб - найкращий тренер України 2018 року

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб отримав приз Найкращий тренер України 2018 року.
Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.
Урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України відбулася на Славутич-Арені в Запоріжжі перед початком фінального матчу за Кубок країни.
Переможців у кожній номінації визначали тренери, гравці та футбольні експерти.
Вернидуб вже визнавався кращим тренером України у 2016 році.
Нагадаємо, Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України.
Також, Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ.
Джерело - Офіційний сайт Зорі.