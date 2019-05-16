Вернидуб - найкращий тренер України 2018 року

Мій профіль
Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії
Сьогодні 12:12 853
Шахтар розгромив Інгулець і виграв Кубок України
Вчора 22:55 755 1
Шахтар - Інгулець 4:0. Як це було
Вчора 22:55 4225
Шахтар - Інгулець: стартові склади команд
Вчора 20:28 588
Шахтар - Інгулець: анонс і прогноз на матч Кубка України
Вчора 13:30 889 2
Світоліна втратить позиції у світовому рейтингу
Вчора 09:29 1296 1
Світоліна — Азаренко: огляд матчу
Вчора 08:43 493
Світоліна програла стартовий матч на турнірі в Римі
Вчора 01:21 1109 1
Ястремська поступилася Наварро на турнірі в Римі
14.05.2019 14:20 726
Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу
14.05.2019 09:40 746
Навколо спорту
Блоги
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
Вчора 12:59 609
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1566
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5656
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 911
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
14.05.2019 13:00 410
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:33 Теніс Сапронов: Мама Лопатецької женеться за грошима, жертвуючи здоров'ям дочки 27
15:16 Теніс Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії 350
14:53 Хокей Швеція - Австрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 220
14:33 Баскетбол Чемпіон НБА переспав більш ніж з двома тисячами жінок 349
14:12 Футбол Калитвинцев - претендент на пост тренера Динамо 646
13:53 Футбол Шахтар зацікавився вінгером Портімоненсі 371
13:31 Бокс Берінчик планує піти в політику 1882
13:12 Футбол Екс-тренер збірної Англії хотів би тренувати Динамо 1437 1
12:56 Теніс Стаховський не вийшов до чвертьфіналу турніру в Кванджу 243
12:31 Футбол Селезньов може покинути Малагу 1284
12:12 Теніс Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії 853
11:55 Футбол Ігуаїн повернеться в Ювентус 621
11:30 Футбол Президент Інгульця: Будемо бухати та відпочивати 523
11:10 Футбол Хацкевич може продовжити тренувати Динамо 1170
10:55 Футбол Грізманн отримуватиме в Барселоні 17 млн євро на рік 525
10:54 Блог Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася 352
10:37 Футбол Марлос - найкращий футболіст України 2018 року 338
10:29 Блог Про Туре в Динамо та Маліновського в Спартаку - ТаТоТаке 1041
10:20 Футбол Вернидуб - найкращий тренер України 2018 року 562
10:00 Футбол Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України 432
09:40 ММА Чемпіон Європи з MMA побив поліцейських в Росії 999
09:20 Баскетбол Мілуокі обіграв Торонто і повів у фінальній серії Сходу 284
09:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 202387
08:41 Хокей Сан-Хосе переміг Сент-Луїс в овертаймі та повів у серії 255
08:33 Футбол Аякс переграв Графсхап і став чемпіоном Нідерландів 389

Вернидуб - найкращий тренер України 2018 року

Сьогодні 10:20 562 0
Вернидуб - найкращий тренер України 2018 року

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб отримав приз Найкращий тренер України 2018 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.

Урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України відбулася на Славутич-Арені в Запоріжжі перед початком фінального матчу за Кубок країни.

Переможців у кожній номінації визначали тренери, гравці та футбольні експерти.

Вернидуб вже визнавався кращим тренером України у 2016 році.

Нагадаємо, Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України.

Також, Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ.

 

Джерело - Офіційний сайт Зорі.

#Зоря, #Вернидуб, #найкращий тренер
Коментарі ()