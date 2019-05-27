Вернидуб визнаний найкращим тренером 31 туру УПЛ

Тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб після перемоги команди над Олександрією визнаний кращим тренером 31-го туру.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Наставник отримав середній бал 4,6 за п'ятибальною шкалою від Всеукраїнського об'єднання тренерів, що визначають кращого наставника.
Зоря в 31-му турі зуміла перемогти Олександрію з рахунком 3:1, хоча програвала по ходу зустрічі. Цей успіх дозволив луганчанам відірватися від Маріуполя.
Зоря знаходиться на 4-му місці УПЛ, маючи у своєму активі 43 очки. В останньому турі луганчани зіграють з Маріуполем, матч відбудеться 30 травня о 17:00.
Нагадаємо, Динамо дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Джерело - Офіційний сайт УПЛ.