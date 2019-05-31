Нападник Малаги Густаво Бланко-Лещук, чий контракт належить Шахтарю, може отримати українське громадянство.

Про це розповів сам футболіст Eldesmarque.

"Це питання все ще в процесі. Я почав процедуру, але вона займає багато часу. До того ж, дуже багато залежить від позиції керівництва збірної України. Вважаю, що головний тренер повинен зателефонувати мені і виказати інтерес в моїх послугах. Цього ще не відбулося. У Малазі я відчуваю себе дуже спокійно. Якщо мені надійде дзвінок з України, то я буду щасливий, але поки його не було", - зазначив Бланко-Лещук.