Мій профіль
Мугуруса - Світоліна: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос
Сьогодні 08:23 726
Фінал НБА. Торонто - Голден Стейт: анонс і прогноз
Сьогодні 02:16 389
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:32 12969 1
Нігерія - Україна 1:1. Як це було
Вчора 23:21 5743
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 09:00 2173
Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
29.05.2019 23:50 876
Челсі - Арсенал 4:1. Як це було
29.05.2019 23:49 5567
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
29.05.2019 11:40 5960
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
28.05.2019 19:39 4862
Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гарросі
28.05.2019 19:08 1288
Навколо спорту
Блоги
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку Valeriy Ruchka
Вчора 09:19 3003
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик Максим Буйдин
29.05.2019 18:40 1668
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі Максим Буйдин
29.05.2019 16:37 834
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження Максим Буйдин
29.05.2019 16:27 875
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 20
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 20 Максим Буйдин
29.05.2019 16:13 896
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:58 Хокей Боєць змішаних єдиноборств розкритикував російського хокеїста 398
11:41 Блог Шовковський, Ротань і Шевченко: хто влучніше? 911
11:33 Футбол Олександрія гратиме матчі Ліги Європи у Львові 283
11:16 Футбол Лунін відбив п'ятий пенальті підряд 1176
10:56 Футбол Бланко-Лещук подав документи на український паспорт 1194
10:32 Футбол Рома пропонує Фонсеці контракт на три роки 683
10:30 Блог Прохід Ванвліта - найкращий момент першої гри фіналу НБА 258
10:15 Гандбол Мотор в наступному сезоні може виступити у Балтійській лізі 503
09:53 Блог Джошуа не зміг повторити неймовірний трюк Ломаченка 848
09:51 Футбол Конте: Розпочинається новий розділ в моєму житті 456
09:40 Легка атлетика Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 493
09:22 Футбол Фонсека може очолити Мілан 933
09:11 Футбол Конте - головний тренер Інтера 846
08:54 Футбол Петраков: Вихід із групи на чемпіонаті світу - це нормальний результат 540
08:34 Теніс Мугуруса - Світолна: прогноз букмекерів на матч Roland Garros 393
08:23 Теніс Мугуруса - Світоліна: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос 726
08:10 Баскетбол Торонто обіграв Голден Стейт в першому матчі фіналу НБА 413
07:00 Теніс Світоліна і Мугуруса зіграють на головній арені Roland Garros. Розклад матчів українців на 31 травня 2169
05:45 Теніс Цуренко - Крунич: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос 3231
05:33 Баскетбол Перший в історії: лідер Голден Стейт встановив унікальний рекорд 945
05:20 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу фінальної серії НБА 736
02:16 Баскетбол Фінал НБА. Торонто - Голден Стейт: анонс і прогноз 389
00:09 Баскетбол Тільки в трьох штатах будуть уболівати за Голден Стейт у фінальній серії 728
00:01 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА 2113
00:01 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 82971

Бланко-Лещук подав документи на український паспорт

Сьогодні 10:56 1194 0
Бланко-Лещук подав документи на український паспорт

Нападник Малаги Густаво Бланко-Лещук, чий контракт належить Шахтарю, може отримати українське громадянство.

Про це розповів сам футболіст Eldesmarque.

"Це питання все ще в процесі. Я почав процедуру, але вона займає багато часу. До того ж, дуже багато залежить від позиції керівництва збірної України. Вважаю, що головний тренер повинен зателефонувати мені і виказати інтерес в моїх послугах. Цього ще не відбулося. У Малазі я відчуваю себе дуже спокійно. Якщо мені надійде дзвінок з України, то я буду щасливий, але поки його не було", - зазначив Бланко-Лещук.

Раніше повідомлялося, що Селезньов може покинути Малагу. Також клуб призначив нового головного тренера.

 

Джерело - Чемпіон.

#Бланко-Лещук
Коментарі ()