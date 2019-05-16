Селезньов може покинути Малагу

Український форвард Малаги Євген Селезньов покине клуб, якщо той не зможе за підсумками нинішнього сезону здобути путівку в Ла-Лігу.
Про це повідомляє Malaga Hoy.
Контракт українця розрахований до 30 червня нинішнього року і передбачає опцію продовження тільки в разі виходу Малаги в Ла-Лігу.
Майбутнє орендованого у Шахтаря Густаво Бланко-Лещука залишається невідомим.
У Малаги є опція викупу контракту аргентинця за 2,5 мільйона євро по закінченню сезону.
33-річний Селезньов не відзначився результативними діями в 12 матчах за клуб.
Нагадаємо, Аякс став чемпіоном Нідерландів. Також, Лаціо здобув Кубок Італії.
Джерело - Mаlaga Hoy.