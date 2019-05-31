Офіційно: Конте - головний тренер Інтера

Новим головним тренером міланського Інтера став Антоніо Конте
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
📃 | UFFICIALE— Inter (@Inter) May 31, 2019
Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX
Конте раніше працював в Ювентусі, збірній Італії і Челсі. За даними ЗМІ, угода з 49-річним фахівцем розрахована до 2022 року.
30 травня Інтер оголосив про звільнення Лучано Спаллетті з посади головного тренера команди.
Нерадзуррі під керівництвом Спаллетті зайняли четверте місце в Серії А і пробилися до Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт.
Джерело - Чемпіон.