Конте - головний тренер Інтера

Мій профіль
Мугуруса - Світоліна: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос
Сьогодні 08:23 726
Фінал НБА. Торонто - Голден Стейт: анонс і прогноз
Сьогодні 02:16 389
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:32 12969 1
Нігерія - Україна 1:1. Як це було
Вчора 23:21 5743
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 09:00 2173
Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
29.05.2019 23:50 876
Челсі - Арсенал 4:1. Як це було
29.05.2019 23:49 5567
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
29.05.2019 11:40 5960
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
28.05.2019 19:39 4862
Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гарросі
28.05.2019 19:08 1288
Навколо спорту
Блоги
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку Valeriy Ruchka
Вчора 09:19 3003
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик Максим Буйдин
29.05.2019 18:40 1668
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі Максим Буйдин
29.05.2019 16:37 834
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження Максим Буйдин
29.05.2019 16:27 875
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 20
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 20 Максим Буйдин
29.05.2019 16:13 896
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:58 Хокей Боєць змішаних єдиноборств розкритикував російського хокеїста 397
11:41 Блог Шовковський, Ротань і Шевченко: хто влучніше? 911
11:33 Футбол Олександрія гратиме матчі Ліги Європи у Львові 283
11:16 Футбол Лунін відбив п'ятий пенальті підряд 1176
10:56 Футбол Бланко-Лещук подав документи на український паспорт 1193
10:32 Футбол Рома пропонує Фонсеці контракт на три роки 682
10:30 Блог Прохід Ванвліта - найкращий момент першої гри фіналу НБА 258
10:15 Гандбол Мотор в наступному сезоні може виступити у Балтійській лізі 502
09:53 Блог Джошуа не зміг повторити неймовірний трюк Ломаченка 848
09:51 Футбол Конте: Розпочинається новий розділ в моєму житті 456
09:40 Легка атлетика Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 492
09:22 Футбол Фонсека може очолити Мілан 933
09:11 Футбол Конте - головний тренер Інтера 846
08:54 Футбол Петраков: Вихід із групи на чемпіонаті світу - це нормальний результат 540
08:34 Теніс Мугуруса - Світолна: прогноз букмекерів на матч Roland Garros 393
08:23 Теніс Мугуруса - Світоліна: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос 726
08:10 Баскетбол Торонто обіграв Голден Стейт в першому матчі фіналу НБА 413
07:00 Теніс Світоліна і Мугуруса зіграють на головній арені Roland Garros. Розклад матчів українців на 31 травня 2169
05:45 Теніс Цуренко - Крунич: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос 3231
05:33 Баскетбол Перший в історії: лідер Голден Стейт встановив унікальний рекорд 945
05:20 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу фінальної серії НБА 736
02:16 Баскетбол Фінал НБА. Торонто - Голден Стейт: анонс і прогноз 389
00:09 Баскетбол Тільки в трьох штатах будуть уболівати за Голден Стейт у фінальній серії 728
00:01 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА 2113
00:01 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 82971

Конте - головний тренер Інтера

Сьогодні 09:11 846 0
Конте - головний тренер Інтера

Новим головним тренером міланського Інтера став Антоніо Конте

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Конте раніше працював в Ювентусі, збірній Італії і Челсі. За даними ЗМІ, угода з 49-річним фахівцем розрахована до 2022 року.

30 травня Інтер оголосив про звільнення Лучано Спаллетті з посади головного тренера команди.

Нерадзуррі під керівництвом Спаллетті зайняли четверте місце в Серії А і пробилися до Ліги чемпіонів. 

Нагадаємо, Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт.

Джерело - Чемпіон.

#Інтер, #Конте
Коментарі ()