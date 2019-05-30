Зінченко – серед найкращих молодих футболістів Європи

Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної найкращих молодих футболістів ТОП-5 європейських чемпіонатів.

Про це повідомляє портал WhoScored.

Середня оцінка українського захисника Манчестер Сіті склала 7,14.

"Манчестерський клуб переміг у всіх 14 матчах АПЛ, в яких взяв участь українець. Вражає те, що він не профільний лівий захисник", – йдеться в оцінці Зінченка.

У збірну U-21 увійшли: Драговський (Емполі) - Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конате (Лейпциг), Габріель (Лілль), Зінченко (Манчестер Сіті) - Санчо (Боруссія Дортмунд), Хавертц (Байєр), Ндіді (Лестер), Дембеле (Барселона) - Мбаппе (ПСЖ), Сен-Максімен (Ніцца).

Раніше захисник розповідав, як асистент Гвардіоли цікавився у нього про захисника з київського Динамо.

Нагадаємо, Манчестер Сіті разом із Зінченком виграв Кубок Англії.

Джерело - Футбол 24.