Зінченко – серед найкращих молодих футболістів Європи

Мій профіль
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 09:00 1668
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 11:20 11453 1
Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
Вчора 23:50 776
Челсі - Арсенал 4:1. Як це було
Вчора 23:49 5014
Опитування. Челсі - Арсенал: хто стане переможцем Ліги Європи
Вчора 14:53 898
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
Вчора 11:40 5814
Челсі - Арсенал: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи
Вчора 10:53 7199
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
28.05.2019 19:39 4505
Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гарросі
28.05.2019 19:08 1204
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали
28.05.2019 16:12 1328
Навколо спорту
Блоги
Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників
Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників Максим Буйдин
Сьогодні 17:54 292
Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб
Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб Максим Буйдин
Сьогодні 16:40 545
Неймар впустив партнера, який прокинув йому м'яча між ніг
Неймар впустив партнера, який прокинув йому м'яча між ніг Максим Буйдин
Сьогодні 15:35 712
Що коїлося до та після спарингу збірної України з Дніпром-1
Що коїлося до та після спарингу збірної України з Дніпром-1 Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:07 2238
Челсі - переможець Ліги Європи. Відео церемонії нагородження
Челсі - переможець Ліги Європи. Відео церемонії нагородження Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:34 759
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:19 2840
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик Максим Буйдин
Вчора 18:40 1559
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі Максим Буйдин
Вчора 16:37 807
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження Максим Буйдин
Вчора 16:27 848
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 20
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 20 Максим Буйдин
Вчора 16:13 873
Шовковський показав шрами, що залишися після ігрової кар'єри
Шовковський показав шрами, що залишися після ігрової кар'єри Valeriy Ruchka
28.05.2019 16:50 1358
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали Максим Буйдин
28.05.2019 16:12 1328
Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії
Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії Максим Буйдин
28.05.2019 15:49 1073
16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ
16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ Максим Буйдин
28.05.2019 15:07 1178
Гравці Динамо знялися у фотосесії в новій формі
Гравці Динамо знялися у фотосесії в новій формі Максим Буйдин
28.05.2019 14:44 1483
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:14 Теніс Кіченок пробилася в 1/8 фіналу турніру Ролан Гаррос 51
18:00 Теніс Цуренко - Крунич: онлайн-трансляція матчу Ролан Гаррос 626
17:54 Блог Ліверпуль заручився підтримкою одного з месників 292
17:51 Теніс Світоліна та Мугуруса зіграють на головній арені Roland Garros 356
17:31 Футбол Перес переконав Рамоса залишитися в Реалі 461
17:15 Футбол Соль зробив фото з легендарним Роналдо і футболкою Динамо 406
16:51 Футбол Інтер отримав умови від Конте 405
16:40 Блог Півзахисник Арсенала розплакався під час матчу. Заспокоював навіть колишній клуб 545
16:32 Футбол Полярус розпрощався з Олександрією 294
16:14 Теніс Ястремська знялася з турніру Ролан Гаррос через травму росіянки 506
15:59 Футбол Зінченко – серед найкращих молодих футболістів Європи 742
15:35 Блог Неймар впустив партнера, який прокинув йому м'яча між ніг 712
15:34 Бокс Усик увійшов в п’ятірку найкращих важковаговиків світу 4513
15:20 Футбол Нігерія - Україна: онлайн матчу чемпіонату світу 849
15:12 Футбол Олімпік не пройшов атестацію на наступний сезон 1486
14:46 Футбол Вест Гем презентував форму на наступний сезон 1657
14:26 Футбол Езіл не став лідером – Фабрегас 802
14:16 Футбол Україна - Дніпро-1 2:1. Огляд матчу 603
13:59 Футбол Балотеллі отримав чотирьохматчеву дискваліфікацію 689
13:46 Бокс Джошуа: Спочатку я збираюся перемогти Вайлдера, а потім буду битися з Усиком 947
13:35 Футбол Перемога Челсі дозволила Ліону потрапити в групу Ліги чемпіонів 1138
13:16 Футбол Інтер оголосив про звільнення Спаллетті з посади головного тренера команди 589
12:51 Футбол Букмекери не вірять у перемогу України у матчі проти Нігерії на чемпіонаті світу 1024
12:29 Футбол Миколенко увійшов до символічної збірної Ліги Європи 1334
12:07 Блог Що коїлося до та після спарингу збірної України з Дніпром-1 2238

Зінченко – серед найкращих молодих футболістів Європи

Сьогодні 15:59 742 0
Зінченко – серед найкращих молодих футболістів Європи

Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної найкращих молодих футболістів ТОП-5 європейських чемпіонатів.

Про це повідомляє портал WhoScored.

Середня оцінка українського захисника Манчестер Сіті склала 7,14.

"Манчестерський клуб переміг у всіх 14 матчах АПЛ, в яких взяв участь українець. Вражає те, що він не профільний лівий захисник", – йдеться в оцінці Зінченка.

У збірну U-21 увійшли: Драговський (Емполі) - Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конате (Лейпциг), Габріель (Лілль), Зінченко (Манчестер Сіті) - Санчо (Боруссія Дортмунд), Хавертц (Байєр), Ндіді (Лестер), Дембеле (Барселона) - Мбаппе (ПСЖ), Сен-Максімен (Ніцца).

Раніше захисник розповідав, як асистент Гвардіоли цікавився у нього про захисника з київського Динамо.

Нагадаємо, Манчестер Сіті разом із Зінченком виграв Кубок Англії.

Джерело - Футбол 24.

#Зінченко, #Манчестер Сіті, #АПЛ
Коментарі ()