Зінченко: Манчестер Сіті цікавився гравцем Динамо

Манчестер Сіті має інтерес до гравця київського Динамо.

Про це повідомив захисник клубу Олександр Зінченко в програмі Великий футбол.

"Стежу за Динамо, тому, що це головний конкурент Шахтаря. Радує, що там грає багато вихованців. Хлопці ростуть. Відкрию секрет: недавно Мікель Артета цікавився моєю думкою щодо одного гравця Динамо. І в кінці додав, що йому треба їхати з цього чемпіонату. Цей гравець - мій конкурент по позиції", - сказав Зінченко.

Швидше за все, мова йде про Віталія Миколенко, що грає лівого захисника в Динамо. Гру Миколенко у клубі відзначив і відомий експерт.

Нагадаємо, Динамо дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також, Зінченко відвідав матч між Шахтарем та Динамо

Джерело - Чемпіон.