Мій профіль
Ястремська - Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 09:26 1184
Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 15:51 251
Катар - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:30 181
Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 12:11 376
Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Сьогодні 11:51 1694
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 1469
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 6744
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 00:00 4128
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
Вчора 19:39 3083 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 13:48 4027
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Блог Неймовірне промо фінальної серії НХЛ 225
15:51 Теніс Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA 251
15:31 Баскетбол Тренер Торонто очолить збірну Канади на чемпіонаті світу з баскетболу 140
15:30 Футбол Катар - Україна: онлайн-трансляція 181
15:27 Блог Коноплянка виконав бісіклету на тренуванні збірної 480
15:15 Блог За який топ-клуб міг грати Ярмоленко, вечеря з Анчелотті, дружба з Шевченком - Бомбардир 523
15:11 Футбол Шевченко викликав до збірної України 34-річного голкіпера 902
14:51 Футбол Неймар хоче отримувати 1,3 млн євро в Реалі 1006
14:31 Футбол Зінченко: Манчестер Сіті цікавився гравцем Динамо 1087
14:11 Футбол Дентіньйо - найкращий гравець 31 туру УПЛ 227
13:51 Футбол Вернидуб визнаний найкращим тренером 31 туру УПЛ 252
13:31 Футбол Президент Баварії порадив Боатенгу піти з клубу 498
13:11 Футбол Україна - Катар: дивитися онлайн матч чемпіонату світу 357
12:51 Футбол Динамо дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів 1701
12:31 Футбол Ахметов: У нас є Донбас Арена, навіщо нам новий стадіон? 783
12:11 Теніс Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 376
11:51 Футбол Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 1694
11:31 Веслування Українські веслувальники завоювали вісім медалей на першому етапі Кубка світу 304
11:11 Бокс Усик повернеться на ринг у вересні 659
10:54 Футбол Екс-тренер Шахтаря очолить грецький АЕК 1441
10:40 Теніс Ястремська - Суарес Наварро: прогноз букмекерів на матч Roland Garros 1166
10:21 Бокс Далакян отримає гонорар у криптовалюті 552
10:11 Гандбол Мотор завоював Кубок України з гандболу 398
09:51 Теніс Стаховський зіграє проти Сімона у першому колі Roland Garros 408
09:38 Футбол Шейх з ОАЕ може стати новим власником Ньюкасла 434

Зінченко: Манчестер Сіті цікавився гравцем Динамо

Сьогодні 14:31 1087 0
Зінченко: Манчестер Сіті цікавився гравцем Динамо

Манчестер Сіті має інтерес до гравця київського Динамо.

Про це повідомив захисник клубу Олександр Зінченко в програмі Великий футбол.

"Стежу за Динамо, тому, що це головний конкурент Шахтаря. Радує, що там грає багато вихованців. Хлопці ростуть. Відкрию секрет: недавно Мікель Артета цікавився моєю думкою щодо одного гравця Динамо. І в кінці додав, що йому треба їхати з цього чемпіонату. Цей гравець - мій конкурент по позиції", - сказав Зінченко.

Швидше за все, мова йде про Віталія Миколенко, що грає лівого захисника в Динамо. Гру Миколенко у клубі відзначив і відомий експерт.

Нагадаємо, Динамо дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також, Зінченко відвідав матч між Шахтарем та Динамо

Джерело - Чемпіон.

#Зінченко, #Манчестер Сіті, #Динамо, #Шахтар, #Миколенко, #Великий футбол
Коментарі ()