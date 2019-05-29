Олімпік на виїзді вирвав нічию у Ворскли

Олімпік зіграв на виїзді внічию з Ворсклою і гарантував собі місце в наступному сезоні УПЛ.

Хоча хід зустрічі складався для олімпійців не найкращим чином. До перерви донеччани пропустили два м'ячі: Шарпар відкрив рахунок після передачі Васіна, а під кінець тайму сам Денис ще й забив гол, реалізувавши пенальті.

Однак після перерви Олімпік зміг вирвати нічию. Максим Дегтярьов, який вийшов на поле на 68-й хвилині, оформив дубль за 15 хвилин.

Олімпік випередив Карпати, які вирушили в стикові матчі. А ось Ворскла зайняла 7-е місце і стала найкращою командою нижньої шістки.

Чемпіонат України, УПЛ

32-й тур

29 травня

Ворскла - Олімпік 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Шарпар, 2:0 – 44, пенальті Васін, 2:1 – 75 Дегтярьов, 2:2 – 82 Дегтярьов.

Джерело - Чемпіон.