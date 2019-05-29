На його місці я б приїхав і грав в футбол, – Блохін про рішення Мхітаряна не їхати на фінал

Екс-тренер збірної України та київського Динамо Олег Блохін засудив рішення півзахисника Арсенала Генріха Мхітаряна не їхати на фінал Ліги Європи у Баку.

Про це повідомляє Azerisport.com.

Олег Блохін вважає рішення Генріха Мхітаряна дурістю. Він не розуміє, на підставі чого півзахисник прийняв таке рішення.

"Я не знаю, з якої причини він не прилетів, чи через те, що не потрапляє до складу, чи через політичні причини. Нехай виступить і скаже. Для мене його рішення дурість. На його місці я б приїхав і грав в футбол", – сказав Блохін.

Раніше повідомлялося, що Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність.

Нагадаємо, поліція в Баку зупиняє фанів з футболками Мхітаряна.

Джерело - Чемпіон.