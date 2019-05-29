Чорноморець переміг Десну в останньому турі чемпіонату України і уникнув прямої вильоту в Першу лігу.

В результаті перемоги Чорноморець набрав 31 очко і фінішував на 11 місці. Десна завершила чемпіонат на 8 позиції.

Таким чином, команди з Одеси зіграє перехідні матчі за право грати в УПЛ проти Колоса, який посів друге місце в Першій лізі.

Чемпіонат України, УПЛ

32-й тур

29 травня

Чорноморець – Десна 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 62 Танчик, 2:0 – 73, пенальті Вільхьяльмссон, 3:0 – 85 Вільхьяльмссон.

Нагадаємо, Олімпік на виїзді вирвав нічию у Ворскли, а Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.

Джерело - Чемпіон.