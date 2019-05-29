Чорноморець переміг Десну в останньому турі чемпіонату України і уникнув прямої вильоту в Першу лігу.
В результаті перемоги Чорноморець набрав 31 очко і фінішував на 11 місці. Десна завершила чемпіонат на 8 позиції.
Таким чином, команди з Одеси зіграє перехідні матчі за право грати в УПЛ проти Колоса, який посів друге місце в Першій лізі.
Чемпіонат України, УПЛ
32-й тур
29 травня
Чорноморець – Десна 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 62 Танчик, 2:0 – 73, пенальті Вільхьяльмссон, 3:0 – 85 Вільхьяльмссон.
Нагадаємо, Олімпік на виїзді вирвав нічию у Ворскли, а Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.
Джерело - Чемпіон.