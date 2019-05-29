Чемпіонат світу 2019: Італія та Японія проходять далі

На Чемпіонаті світу-2019 триває третій тур серед команд до 20 років. Сьогодні визначилися учасники плей-офф від групи В.

У матчі Еквадор-Мексика першими рахунок у матчі відкрили номінальні господарі поля. На 12-й хвилині Гонсало Плата в один дотик відправив м’яч у ворота суперників.

Через 10 хвилин мексиканці змогли відігратися, однак у гру втрутився відеопомічник арбітра, який зафіксував офсайд та скасував забитий гол. На перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь Еквадора.

Друга половина гри також залишилась за командою із Еквадору, футболісти якої змарнували декілька моментів для подвоєння своєї переваги.

Чемпіонат світу

Група В

Еквадор-Мексика 1:0

Голи: 1:0 - 12 Плата .

У іншому матчі зустрічалися лідери групи В Італія-Японія. Перша половина гри пройшла за переваги японців, які не змогли використати одразу декілька вигідних моментів для відкриття рахунку у матчі. Зокрема, на 12-й хвилині одинадцятиметровий не реалізував Хірокі Іто, удар якого відбив голкіпер.

Другий тайм пройшов у рівній боротьбі. Шанси відзначитися мали гравці обох команд, однак голів так і не було забито – 0:0.

Цей результат допоміг збірній Японії набрати 5 очок та пройти в плей-офф. Перше місце залишилось за італійцями, які набрали 7 очок.

Чемпіонат світу

Група В

Італія-Японія 0:0

Раніше, Уругвай впевнено обіграв Гондурас на молодіжному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, стали відомі стартові склади команд на фінал Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.