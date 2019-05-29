Чемпіонат світу 2019: Італія та Японія проходять далі

Мій профіль
Челсі - Арсенал 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 917
Опитування. Челсі - Арсенал: хто стане переможцем Ліги Європи
Сьогодні 14:53 692
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
Сьогодні 11:40 5482
Челсі - Арсенал: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи
Сьогодні 10:53 6919
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:53 9794 1
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
Вчора 19:39 3727
Цуренко впевнено розібралася з Бушар на Ролан Гарросі
Вчора 19:08 1038
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали
Вчора 16:12 1180
Ломаченко - найкращий боксер світу
Вчора 09:12 1384
Збірна України виграла другий матч на чемпіонаті світу
27.05.2019 20:51 1586
Навколо спорту
Блоги
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик
У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик Максим Буйдин
Сьогодні 18:40 627
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі
Захисник Арсенала здивував своєю технікою перед матчем з Челсі Максим Буйдин
Сьогодні 16:37 456
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження Максим Буйдин
Сьогодні 16:27 537
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 20
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 20 Максим Буйдин
Сьогодні 16:13 575
Опитування. Челсі - Арсенал: хто стане переможцем Ліги Європи
Опитування. Челсі - Арсенал: хто стане переможцем Ліги Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:53 692
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали
Два англійські клуби вперше зіграють у фіналі ЛЄ. Чемпіон згадав інші подібні фінали Максим Буйдин
Вчора 16:12 1180
Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії
Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії Максим Буйдин
Вчора 15:49 1038
16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ
16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ Максим Буйдин
Вчора 15:07 1135
Гравці Динамо знялися у фотосесії в новій формі
Гравці Динамо знялися у фотосесії в новій формі Максим Буйдин
Вчора 14:44 1464
Фото гравців Валенсії з Кубком Короля стало вірусним через одну деталь
Фото гравців Валенсії з Кубком Короля стало вірусним через одну деталь Максим Буйдин
27.05.2019 19:36 1052
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:18 Футбол Челсі - Арсенал. Відео голів та огляд матчу 626 2
22:13 Футбол Збірна України у спарингу переграла Дніпро-1 145
22:02 Футбол Чорноморець – Десна 3:0. Огляд матчу 113
22:00 Футбол Челсі - Арсенал 0:0. ОНЛАЙН 917
21:44 Волейбол Жіноча збірна України розгромила Швецію на Золотій Євролізі 428
21:18 Футбол Чемпіонат світу 2019: Італія та Японія проходять далі 211
21:09 Футбол Челсі - Арсенал: стартові склади команд на фінал Ліги Європи 262
20:56 Футбол Арсенал-Київ – Карпати 2:3. Огляд матчу 267
20:30 Футбол Павелко очолить комітет УЄФА 210
20:14 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 336586
20:12 Футбол На його місці я б приїхав і грав в футбол, – Блохін про рішення Мхітаряна не їхати на фінал 647
20:01 Футбол Уболівальники Наполі просять Саррі відмовитися тренувати Ювентус 222
20:01 Футбол Чорноморець вдома розгромив Десну 255
19:47 Автоспорт Гамільтон: Нинішній сезон проводжу досить посередньо 229
19:41 Футбол Олімпік на виїзді вирвав нічию у Ворскли 322
19:21 Футбол Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ 544
19:10 Футбол Поліція в Баку зупиняє фанів з футболками Мхітаряна 596
19:03 Бокс Валуєв: Перемігши Кличка я був би його рабом 765
19:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 211588
18:55 Футбол Вест Гем припинить співпрацю із чотирма футболістами 693
18:40 Блог У мережу потрапило фото на якому разом Усик, Гвоздик, Ломаченко та Берінчик 627
18:33 Футбол Колишній тренер Шахтаря став головним тренером АЕКа 736
18:11 Футбол Реал готується оголосити про трансфер Азара 314
17:57 Футбол Аталанта продовжила контракт з Гасперіні 363
17:40 Футбол Кулач призупинив кар'єру через проблеми з серцем 567

Чемпіонат світу 2019: Італія та Японія проходять далі

Сьогодні 21:18 211 0
Чемпіонат світу 2019: Італія та Японія проходять далі

На Чемпіонаті світу-2019 триває третій тур серед команд до 20 років. Сьогодні визначилися учасники плей-офф від групи В.

У матчі Еквадор-Мексика першими рахунок у матчі відкрили номінальні господарі поля. На 12-й хвилині Гонсало Плата в один дотик відправив м’яч у ворота суперників.

Через 10 хвилин мексиканці змогли відігратися, однак у гру втрутився відеопомічник арбітра, який зафіксував офсайд та скасував забитий гол. На перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь Еквадора.

Друга половина гри також залишилась за командою із Еквадору, футболісти якої змарнували декілька моментів для подвоєння своєї переваги.

Чемпіонат світу

Група В

Еквадор-Мексика 1:0

Голи: 1:0 - 12 Плата .

У іншому матчі зустрічалися лідери групи В Італія-Японія. Перша половина гри пройшла за переваги японців, які не змогли використати одразу декілька вигідних моментів для відкриття рахунку у матчі. Зокрема, на 12-й хвилині одинадцятиметровий не реалізував Хірокі Іто, удар якого відбив голкіпер.

Другий тайм пройшов у рівній боротьбі. Шанси відзначитися мали гравці обох команд, однак голів так і не було забито – 0:0.

Цей результат допоміг збірній Японії набрати 5 очок та пройти в плей-офф. Перше місце залишилось за італійцями, які набрали 7 очок.

Чемпіонат світу

Група В

Італія-Японія 0:0

Раніше, Уругвай впевнено обіграв Гондурас на молодіжному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, стали відомі стартові склади команд на фінал Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Італія, #Японія, #Чемпіонат світу U-20
Коментарі ()