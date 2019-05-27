Уругвай впевнено обіграв Гондурас на молодіжному чемпіонаті світу

Збірна Уругваю U-20 обіграла Гондурас в матчі другого туру молодіжного чемпіонату світу.

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Ця перемога дозволила Уругваю набрати 6 очок і практично гарантувати собі вихід в плей-оф. У разі, якщо Норвегія сьогодні не обіграє Нову Зеландію, уругвайцями це вдасться достроково.

Чемпіонат світу U-20

Група С

27 травня

Гондурас - Уругвай 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Асеведо, 0:2 - 90+1 Ск'яппакассе

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Катар.

Джерело - Чемпіон.