Уругвай впевнено обіграв Гондурас на молодіжному чемпіонаті світу

Збірна Уругваю U-20 обіграла Гондурас в матчі другого туру молодіжного чемпіонату світу.
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Ця перемога дозволила Уругваю набрати 6 очок і практично гарантувати собі вихід в плей-оф. У разі, якщо Норвегія сьогодні не обіграє Нову Зеландію, уругвайцями це вдасться достроково.
Чемпіонат світу U-20
Група С
27 травня
Гондурас - Уругвай 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Асеведо, 0:2 - 90+1 Ск'яппакассе
Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Катар.
Джерело - Чемпіон.