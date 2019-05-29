Павелко очолить комітет УЄФА

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко отримав посаду в УЄФА.

Про це повідомляє УАФ.

Сьогодні, 29 травня, у столиці Азербайджану Баку відбулося засідання виконавчого комітету УЄФА. За підсумками роботи Андрія Павелка було обрано головою комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

Відзначимо, що у лютому Павелко був обраний до виконкому УЄФА, де він замінив Григорія Суркіса.

Раніше, Андрія Павелка викликали до НАЗК.

Нагадаємо, ФФУ перейменували в Українську асоціацію футболу.

Джерело - УАФ.