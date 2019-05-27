Павелка викликали до НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції підозрює президента Української Асоціації Футболу Андрія Павелка у порушенні вимог щодо запобігання та врегулюванні конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням. Деталей в агентстві не повідомляють.

Про це повідомляє 24tv.ua.

Павелко повинен прибути до НАЗК 28 або 29 травня відповідно під час робочого дня.

Раніше чиновника звинувачували у незаконному збагаченні та корупційних схемах завдяки виготовленню футбольних полів через фірму FFU Production.

Нагадаємо, ФФУ перейменували в Українську асоціацію футболу.

Також, Павелка викликали в швейцарську прокуратуру як обвинуваченого.

Джерело - football24.ua.