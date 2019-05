Поліція в Баку зупиняє фанів з футболками Мхітаряна

Напередодні фіналу Ліги Європи тисячі туристів з різних країн з'їхалися в Баку на матч Челсі - Арсенал.

Але фанати канонірів не можуть відчувати себе в безпеці, особливо ті, хто одягнув футболку з прізвищем Мхітарян.

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. 😁.#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L