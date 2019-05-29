Поліція в Баку зупиняє фанів з футболками Мхітаряна

Напередодні фіналу Ліги Європи тисячі туристів з різних країн з'їхалися в Баку на матч Челсі - Арсенал.

Але фанати канонірів не можуть відчувати себе в безпеці, особливо ті, хто одягнув футболку з прізвищем Мхітарян.

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На відео видно, як поліція зупиняє фанатів, але пізніше їх відпускає. Вірменин Мхітарян відмовився їхати на фінальний матч Ліги Європи в Баку через суперечку про територіальну приналежність Нагірного Карабаху між Азербайджаном і Вірменією.

Джерело - sntv.