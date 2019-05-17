Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність

30-річний вірменський півзахисник лондонського Арсенала Генріх Мхітарян може пропустити фінал Ліги Європи проти Челсі, який відбудеться в Баку 29-го травня.
Про це повідомляє The Times.
Арсенал має намір не брати футболіста на матч з міркувань безпеки. Азербайджан і Вірменія конфліктують через суперечку щодо територіальної приналежності Нагірного Карабаху. З цієї причини Мхітарян не взяв участі в матчі групового етапу Ліги Європи проти Карабаха.
Остаточне рішення Арсенал прийме на наступного тижня.
Поточного сезону Мхітарян провів за Арсенал 39 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 7 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Мхітаряна можуть виставити на трансфер. Також, екс-гравець Шахтаря зацікавив Зеніт
Джерело - sport.ua.