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Реал готується оголосити про трансфер Азара

Сьогодні 18:11 192 0
Реал готується оголосити про трансфер Азара

Бельгійський нападаючий Челсі Азар найближчим часом перейде в мадридський Реал.

Про це повідомляє AS. 

Якщо трансфер не зірветься в останній момент, то Азар буде представлений в якості гравця Реала 3 червня. Клуби домовилися про трансфер футболіста вартістю 113 мільйонів євро. Також сині можуть отримати бонуси у розмірі 17 мільйонів. У Мадриді Азар буде заробляти 450 тисяч євро на тиждень. Бельгієць підпише з вершковими чотирирічний контракт. Таким чином, фінал Ліги Європи, в якому Челсі 29 травня зустрінеться з Арсеналом, з великою часткою ймовірності стане для Азара останнім матчем у футболці лондонського клубу. 

Нагадаємо, Рамос хече піти з Реала безкоштовно.

Також, Азар став найкращим гравцем сезону АПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Азар, #Челсі, #Реал
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