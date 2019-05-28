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Рамос хоче піти з Реала безкоштовно

Сьогодні 17:08 519 0
У легендарного захисника "Вершкових" конфлікт з президентом клубу.
Рамос хоче піти з Реала безкоштовно

Капітан Реала Серхіо Рамос хоче піти з клубу безкоштовно, маючи пропозицію з Китаю.

Про це повідомляє Football Espana з посиланням на Cadena Cope.

У футболіста конфлікт з президентом клубу Флорентіно Пересом, їхні відносини зіпсовані. У Рамоса є дві пропозиції від інших клубів. іспанець може продовжити кар'єру в Китаї і просить відпустити його безкоштовно, розірвавши контракт.

"Рамос зі своїм агентом прийшли до мене в офіс і сказали, що у них є хороша пропозиція з Китаю, але правила там не дозволяють оплатити трансфер. Я сказав Рамосу, що Реал не може відпустити свого капітана безкоштовно", - сказав Флорентіно Перес.

Нагадаємо, Зідан хоче залишити Рамоса в Реалі.

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Рамос
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