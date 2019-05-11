Хачеріді веде переговори з Шахтарем

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді може перейти в Шахтар.

За інформацією джерела переговори близькі до завершення, а трансфером гравця займається агент Вадим Шаблій.

Раніше з'явилася інформація, що Хачеріді стане вільним агентом по завершенню сезону. Захисник планує розірвати контракт з грецьким клубом. Чинна угода центрбека закінчується влітку 2021 року.

Хачеріді перебрався до Греції в кінці травня минулого року, але з того часу зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах. При цьому в грецькій Суперлізі захисник виходив на поле всього 3 рази. Взимку ПАОК хотів продати українця і займався активним пошуком покупця, але центрбек залишився в Греції. За Динамо Хачеріді виступав з 2009 до 2018 року (237 матчів і 8 голів).

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Зорею, Маріуполь переміг Львів,

Також, Шахтар переміг Олександрію у 28 турі УПЛ.

Джерело - Трібуна.