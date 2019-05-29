Захисник Шахтаря Олег Данченко, який зараз на правах оренди виступає за російський Єнісей, вважає, що футбол не відноситься до політики.

Про це розповів сам гравець в інтерв'ю Sibnovosti.

"Зрозуміло, вдома вважають, що ми, футболісти з України, переходимо в країну агресора. Але ми любимо спорт, футбол. Я особисто не відношу футбол до політики, тому моє завдання - виходити і показувати свій рівень. А щодо країни - так, звичайно, писали гидоти, але я вважаю, що це потрібно просто забути

Чи викликало моє фото на Червоній площі якусь агресивну реакцію на Батьківщині? Та ну. Я перебуваю зараз в Росії, граю за футбольний клуб Єнісей. Тому я не бачу проблем. На думку оточуючих мені все одно. У кожного своя думка, я нічого такого не бачу в цьому плані", - сказав гравець.

Раніше футболіст говорив, що російський футбол в три рази сильніший за український, а українці і росіяни - це народи-побратими.

Джерело - Sibnovosti.