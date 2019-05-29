Рібері може повернутися в Марсель

Півзахисник Баварії Франк Рібері, який залишає клуб після закінчення сезону, може повернутися в Марсель.
Про це розповів сам футболіст в коментарі RMC.
"Марсель - це щось особливе. Роки в "Марселі" залишаться в моєму серці на все життя. Повернутися в Марсель? Звичайно, все можливо. Я вільний агент. Подивимося", - заявив футболіст.
Цього літа у Рібері закінчується термін дії контракту з Баварією. У мюнхенському клубі він провів 12 останніх років. Загалом він виграв 24 трофея, в тому числі Лігу чемпіонів в сезоні-2012/13 і 9 чемпіонських титулів Бундесліги, що є рекордним показником для турніру.
Джерело - Чемпіон.