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Рібері може повернутися в Марсель

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Рібері може повернутися в Марсель

Півзахисник Баварії Франк Рібері, який залишає клуб після закінчення сезону, може повернутися в Марсель.

Про це розповів сам футболіст в коментарі RMC.

"Марсель - це щось особливе. Роки в "Марселі" залишаться в моєму серці на все життя. Повернутися в Марсель? Звичайно, все можливо. Я вільний агент. Подивимося", - заявив футболіст.

Цього літа у Рібері закінчується термін дії контракту з Баварією. У мюнхенському клубі він провів 12 останніх років. Загалом він виграв 24 трофея, в тому числі Лігу чемпіонів в сезоні-2012/13 і 9 чемпіонських титулів Бундесліги, що є рекордним показником для турніру.

Джерело - Чемпіон.

#Рібері
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