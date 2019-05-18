Рібері став рекордсменом Баварії за кількістю чемпіонств

Розгромивши в заключному турі Бундесліги Айнтрахт (5:1), мюнхенська Баварія в 7 разів поспіль стала чемпіоном країни.

Цікаво, що для вінгера баварців Франка Рібері срібна салатниця за підсумками нинішнього сезону стала 9 в кар'єрі. Таким чином, француз вийшов на перше місце за цим показником в історії клубу, обігнавши таких легенд німецького колективу як Бастіан Швайнштайгер, Філіп Лам, Олівер Кан і Мехмет Шолль.

Нагадаємо, гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна.

Нагадаємо, що в послугах француза зацікавлені також ПСЖ і Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.