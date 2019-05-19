Рібері і Роббен зіграли останній матч за Баварію

У суботу, 18 травня, мюнхенська Баварія в 29-й раз стала чемпіоном Німеччини. Матч проти Айнтрахта (5:1) став останнім для легендарних футболістів клубу Арьєна Роббена і Франка Рібері.

Роббен і Рібері провели в складі мюнхенської команди 22 роки на двох. Для голландця це був вже восьмий титул чемпіона Німеччини, для француза - дев'ятий.

Обидва футболісти вийшли на заміни в другому таймі і забили четвертий і п'ятий гол своєї команди.

Також Баварія прощалася з Рафіньєю, який з наступного сезону буде виступати за Фламенго.

Джерело - Чемпіон.