Ріанчо: Лобановський все добре робив, але Динамо ніколи не було Реалом

В Іспанії намагалися використовувати тактику Лобановського.
Про це сказав екс-тренер Динамо Рауль Ріанчо.
"Я з великою повагою ставлюся до нього. Лобановський був генієм для свого часу. Але якщо продовжувати працювати по його системі, то залишаєшся в минулому і не можеш еволюціонувати і вигравати.
Лобановський все добре робив, але Динамо ніколи не було Реалом. Він виграв трофеї в Європі, але не шість разів поспіль як Мадрид.
Іспанці намагалися використовувати тактику Лобановського, але у нас не вийшло. Тоді ми створили свою ідентичність і модель. Це принесло успіх. Іспанія стала чемпіоном світу і двічі чемпіоном Європи", - сказав Ріанчо.
Нагадаємо, у Ріанчо проблеми з ФФУ.
Також, Лобановський та Луческу увійшли у ТОП-3 найтитулованіших тренерів світу.
Джерело - tribuna.