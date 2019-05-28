Ріанчо: Лобановський все добре робив, але Динамо ніколи не було Реалом

В Іспанії намагалися використовувати тактику Лобановського.

Про це сказав екс-тренер Динамо Рауль Ріанчо.

"Я з великою повагою ставлюся до нього. Лобановський був генієм для свого часу. Але якщо продовжувати працювати по його системі, то залишаєшся в минулому і не можеш еволюціонувати і вигравати.

Лобановський все добре робив, але Динамо ніколи не було Реалом. Він виграв трофеї в Європі, але не шість разів поспіль як Мадрид.

Іспанці намагалися використовувати тактику Лобановського, але у нас не вийшло. Тоді ми створили свою ідентичність і модель. Це принесло успіх. Іспанія стала чемпіоном світу і двічі чемпіоном Європи", - сказав Ріанчо.