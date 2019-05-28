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Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах

Сьогодні 19:39 604 0
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах

У колишнього тренера Динамо та збірної України Рауля Ріанчо проблеми з  українською асоціацією футболу.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Я провів в Україні 5 років. 2,5 були дуже щасливими, а 2,5 стали розчаруванням, через проблеми з ФФУ.

Мені дали слово. В Україні, як і в Іспанії, якщо домовляєшся і тиснеш руку, то не треба підписувати ніяких документів. Це називається договір дорожче грошей. А тут вийшло, що ніякі потиск рук Павелку і Шевченку не допомагають. У нашу останню зустріч з тренером збірної він не розмовляв зі мною ввічливо і не дотримав слова. Я встав і пішов.

Багато років він був найкращим гравцем Європи, а, може і світу. Шевченко був моїм ідолом. Я його обожнюю як гравця, але як людина він мене розчарував. Він впав в моїх очах. На цьому тема закрита", - сказав Ріанчо.

 

 

Джерело - tribuna.com.

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