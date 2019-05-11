Екс-тренери Динамо Валерій Лобановський та Шахтаря Мірча Луческу потрапили у трійку найтитулованіших тренерів у світі.
Про це повідомляє Goal.com.
Друге місце у рейтингу найтитулованіших тренерів посів екс-наставник Шахтаря Мірча Луческу. Румунський спеціаліст здобув 32 трофеї з 6-а клубами.
Одразу за Луческу розташувався легендарний тренер Валерій Лобановський, який завоював з Динамо 30 титулів.
Очолює список Алекс Фергюсон, який здобув 49 трофеїв з Абердіном та Манчестер Юнайтед.
Крім того, у топ-5 рейтингу найтитулованіших наставників світу увійшли відомий екс-тренер Баварії Оттмар Хітцфельд та наставник Палмейраса Луїс Феліпе Сколарі.
The coaches with the most trophies 🏆— Goal (@goal) May 10, 2019
Guardiola is just one away from overtaking Mourinho 👀 pic.twitter.com/0JnqtfVvbr
Нагадаємо, нова форма Динамо буде з автографом Лобановського.
Раніше Бойка визнали найкращим гравцем Динамо у квітні.
Джерело - Чемпіон.