Екс-тренери Динамо Валерій Лобановський та Шахтаря Мірча Луческу потрапили у трійку найтитулованіших тренерів у світі.

Про це повідомляє Goal.com.

Друге місце у рейтингу найтитулованіших тренерів посів екс-наставник Шахтаря Мірча Луческу. Румунський спеціаліст здобув 32 трофеї з 6-а клубами.

Одразу за Луческу розташувався легендарний тренер Валерій Лобановський, який завоював з Динамо 30 титулів.

Очолює список Алекс Фергюсон, який здобув 49 трофеїв з Абердіном та Манчестер Юнайтед.

Крім того, у топ-5 рейтингу найтитулованіших наставників світу увійшли відомий екс-тренер Баварії Оттмар Хітцфельд та наставник Палмейраса Луїс Феліпе Сколарі.

The coaches with the most trophies 🏆



Guardiola is just one away from overtaking Mourinho 👀 pic.twitter.com/0JnqtfVvbr