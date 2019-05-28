Бенжамін Чілуелл може продовжити кар'єру в Іспанії

Атлетіко збирається купити захисника Лестера.

Про це повідомляє AS.com.

Мадридський Атлетіко націлився на 22-річного захисника Лестера Бена Чілуелла. Матрацники бачать в англійському футболістові заміну Філіпе Луїсу, який влітку покине клуб. Очікується, що за Чілуелла Атлетіко доведеться заплатити близько 25 млн євро. У цьому сезоні Чілуелл провів 36 матчів за Лестер і забив 4 м'ячі.

Нагадаємо, Атлетіко купив захисника Порту за 20 млн євро.

Також, Барселона може не підписати Грізманна та Де Лігта.

Джерело - Чемпіон.