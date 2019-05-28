Атлетіко купив захисника Порту за 20 млн євро

Бразильський захисник Порту Феліпе перейшов в мадридський Атлетіко.
Перехід гравця з команди підтвердив офіційний сайт португальців.
Атлетіко заплатить за футболіста 20 мільйонів євро, Феліпе приєднається до нової команди в липні.
Клуб вже давно проводив переговори з Порту про трансфер 30-річного гравця. Повідомлялося, що команди залагодили умови ще в середині травня.
Феліпе повинен замінити багаторічного лідера оборони Матрацників Дієго Годіна, який по закінченню сезону залишить команду і, судячи з усього, перейде в Інтер.
Також, тренер Атлетіко подякував Грізманну
Джерело - Офіційний сайт Атлетіко.