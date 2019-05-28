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Атлетіко купив захисника Порту за 20 млн євро

Сьогодні 11:54 241 0
Атлетіко купив захисника Порту за 20 млн євро

Бразильський захисник Порту Феліпе перейшов в мадридський Атлетіко. 

Перехід гравця з команди підтвердив офіційний сайт португальців.

Атлетіко заплатить за футболіста 20 мільйонів євро, Феліпе приєднається до нової команди в липні.

Клуб вже давно проводив переговори з Порту про трансфер 30-річного гравця. Повідомлялося, що команди залагодили умови ще в середині травня.

Феліпе повинен замінити багаторічного лідера оборони Матрацників Дієго Годіна, який по закінченню сезону залишить команду і, судячи з усього, перейде в Інтер.

Також, тренер Атлетіко подякував Грізманну

Джерело - Офіційний сайт Атлетіко.

#Феліпе, #Порту, #Атлетіко, #трансфер
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