Віллаш-Боаш - новий тренер Марселя

Чутки про призначення Віллаша-Боаша в марсельський Олімпік підтвердились

Віллаш-Боаш офіційно став новим тренером Марселя.

Повідомляє офіційний сайт клубу.

Віллаш-Боаш працював у Тоттенгемі, Челсі і Порту, з яким вигравав Лігу Європи. Португалець уклав з прованським клубом 2-річний контракт. Раніше повідомлялося, що 41-річний фахівець буде отримувати 7,2 млн євро в рік.

Колишній тренер біло-блакитних Руді Гарсія був звільнений після невдачі у боротьбі за місце в єврокубках на наступний сезон.

Нагадаємо, ПСЖ став найрезультативнішою командою серед ТОП-5 ліг Європи.

Також, Мбаппе визнали найкращим гравцем сезону в Лізі 1.

Джерело - Офіційний сайт Марселя.