Віллаш-Боаш - новий тренер Марселя

Віллаш-Боаш офіційно став новим тренером Марселя.
Повідомляє офіційний сайт клубу.
Bienvenue à notre nouvel entraîneur, André Villas-Boas 🔵⚪️ #WelcomeAVB #OMnation pic.twitter.com/eOnS6WFGF6— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 28, 2019
Віллаш-Боаш працював у Тоттенгемі, Челсі і Порту, з яким вигравав Лігу Європи. Португалець уклав з прованським клубом 2-річний контракт. Раніше повідомлялося, що 41-річний фахівець буде отримувати 7,2 млн євро в рік.
Колишній тренер біло-блакитних Руді Гарсія був звільнений після невдачі у боротьбі за місце в єврокубках на наступний сезон.
Нагадаємо, ПСЖ став найрезультативнішою командою серед ТОП-5 ліг Європи.
Також, Мбаппе визнали найкращим гравцем сезону в Лізі 1.
Джерело - Офіційний сайт Марселя.