ПСЖ став найрезультативнішою командою серед ТОП-5 ліг Європи

Французький ПСЖ став найрезультативнішою командою за підсумками сезону серед ТОП-5 чемпіонатів в Європі.

Про це повідомляє Opta.

Гольовий показник ПСЖ у внутрішньому чемпіонаті - 105 м'ячів за 38 матчів, ніхто не забивав більше в національній першості.

На другому місці за цим показником розташувалося Манчестер Сіті: 95 голів в 38-ми матчах АПЛ, третя - Барселона : 90 голів в 38-ми іграх іспанської Прімери.

У першій п'ятірці також опинилися Ліверпуль (89 голів) і Баварія (88).

Нагадаємо, Мбаппе визнали найкращим гравцем сезону в Лізі 1.

Також, Неймар незадоволений виступами ПСЖ і хоче покинути клуб.

Джерело - Чемпіон.