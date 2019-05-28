Клуб Серії А викупить захисника Челсі

Торіно викупить 22-річного захисника Челсі Олу Айна.

По це повідомляє Football Italia.

У цьому сезоні нігерійський футболіст грав в Турині на правах оренди. Як повідомив президент Торіно, клуб скористається опцією про викуп контракту. Очікується, що туринці заплатять за Айна 10 млн євро.

У цьому сезоні Айна провів 32 матчі за Торіно, забив 1 м'яч і віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, Азар може піти з Челсі після фіналу Ліги Європи.

Також, Чех повернеться в Челсі і буде спортивним директором.

Джерело - sport.ua.