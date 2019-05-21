Голкіпер Арсеналу Петр Чех по завершенні сезону повернеться в Челсі.

Про це повідомляє Sky Sports.

В Челсі Чех буде працювати спортивним директором.

Голкіпер виступав за Челсі з 2004 по 2015 рік. Чотири рази він ставав чемпіоном Англії і вигравав Кубок країни, тричі - Кубок англійської ліги. У 2012 році чеський голкіпер допоміг Синім виграти Лігу чемпіонів, а в 2013-му - Лігу Європи.

Раніше, Конте отримає солідну компенсацію від Челсі. Також Фірміно повернувся до тренувань в загальній групі Ліверпуля.

Джерело - Чемпіон.