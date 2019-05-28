Азар може піти з Челсі після фіналу Ліги Європи

Вінгер збірної Бельгії і лондонського Челсі Еден Азар натякнув на відхід з клубу після фіналу Ліги Європи.

Про це повідомив сам футболіст для FourFourTwo.

"Зараз мова про найважливіший європейський турнір, адже перемога в ньому є дуже важливим моментом для Челсі. Ми всі дуже хочемо привести цей Кубок на наш стадіон. Особливо цього хочу я, в останньому матчі. Думаю велика перемога стане дуже хорошим прощанням з Челсі", - сказав Азар.

Нагадаємо, Азар визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ.

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Джерело - FourFourTwo.