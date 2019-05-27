Зінченко: Колись я повернусь в Шахтар

Український лівий фулбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернеться в донецький Шахтар.

Про це сказав сам футболіст.

"Я не приховую, що завжди мріяв зіграти на Донбас Арені. Чесно, це була моя дитяча мрія, коли я там перебував. Я не виключаю варіанту, що одного разу повернуся в Шахтар.

Я б цього хотів дуже сильно. Але всьому свій час ", - зазначив 22-річний футболіст.