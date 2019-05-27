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Шевченко викликав до збірної України 34-річного голкіпера

Сьогодні 15:11 902 0
Шевченко викликав до збірної України 34-річного голкіпера

У зв'язку з травмою голкіпера Дениса Бойка головний тренер збірної України викликав до табору національної команди воротаря Олександрії Юрія Паньківа.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Для 34-річного футболіста цей виклик став дебютним у його кар'єрі. У біографії гравця зазначено 15 ігор у складі юнацької збірної України.

Паньків прибуде в розташування "синьо-жовтих" першого червня разом з іншими гравцями з української Прем'єр-ліги.

В рамках групового етапу до Євро-2020 збірна України зіграє проти Сербії 7-го червня, а проти Люксембургу - 10-го червня.

Нагадаємо, раніше Шевченко довикликав Бєсєдіна та Шведа у збірну.

Джерело - Офіційний сайт УАФ.

#Шевченко, #збірна України, #голкіпер Олександрії, #Паньків
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