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Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу

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Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу

Чемпіонат світу U-20

27 травня

Пряма трансляція на телеканалі UA-Перший.

 Катар U-20 - Україна U-20

Сьогодні, 27-го травня, збірна України U-20 продовжить свій виступ на молодіжному чемпіонаті світу, який відбувається в Польщі. У другій грі підопічні Олександра Петракова зіграють з однолітками з Катару.

Завдяки перемозі над збірною США (2:1) в стартовому матчі "жовто-сині" дуже близькі до виходу з групи. Хоча букмекери і багато експертів схилялися до успіху американців, наша команда зуміла здобути дуже важливу перемогу. 

Тепер залишилося здобути хоча б одну перемогу у двох матчах, що залишилися для виходу з групи. Причому вкрай бажано перемогти в найближчій зустрічі з Катаром, щоб в завершальному поєдинку групового раунду з Нігерією зіграти без тягаря відповідальності, за перше місце у квартеті. До виконання завдання-мінімуму залишилося зробити лише один крок.

Збірна Катару почала виступ на молодіжному Мундіалі гірше не придумаєш: "бордові" розгромно програли команді Нігерії (0:4) і тепер займають останнє місце в турнірній таблиці квартету D. Тепер вони не мають права на осічку і повинні спробувати набрати максимальну кількість очок в двох матчах, що залишилися. Але зробити це аутсайдеру групи буде дуже складно.

Минулого разу на молодіжному чемпіонаті світу збірна Катару виступала 2015-го року. Тоді вона не вийшла з групи, програвши всі 3 зустрічі. Цілком ймовірно, що така ж доля чекає Катар і цього разу.

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Українська молодіжка четвертий раз у своїй історії виступає на чемпіонаті світу. На минулих трьох ми виходили з групи, проте спотикалися в 1/8 фіналу. З огляду на те, що в минулому році на чемпіонаті Європи U-19 ця команда дійшла до півфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонам, - португальцям, українці мають всі шанси зробити цей молодіжний Мундіаль найуспішнішим в історії. Принаймні, до повторення рекорду залишилося зовсім небагато.

Орієнтовний склад України: Лунін, Конопля, Попов, Бондар, Безкоровайний, Хахльов, Мусолітін, Корнієнко, Цітаішвілі, Булеца, Супряга.

Прогноз Чемпіона:

Припустимо, що поєдинок завершиться розгромною перемогою збірної України, причому ворота Андрія Луніна повинні залишитися в недоторканності.

3:0 на користь українців.

Джерело - Чемпіон.

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