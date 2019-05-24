Букмекери не вірять в перемогу збірної України над США на чемпіонаті світу

У п'ятницю, 24 травня, на Міському стадіоні у Бельсько-Бяла відбудеться матч 1-го туру чемпіонату світу серед гравців до 20 років між збірними України та США. Стали відомі котирування букмекерів на цю зустріч.

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Так, букмекерська компанія Парі Матч віддає перевагу американцям. На перемогу підопічних Петракова приймаються ставки з коефіцієнтом 3,10, тоді як на тріумф суперника можна поставити з коефіцієнтом 2,35 У разі, якщо матч закінчиться внічию, можеш помножити свою ставку на 3.30.

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Молодіжні збірні України та США перетиналися двічі у своїй історії. На чемпіонаті світу 2001-го року команди розійшлися миром - 1:1. А на Мундіалі 2015-го року збірна України здобула перемогу - 3:0.

Джерело - Чемпіон.