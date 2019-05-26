Ярмоленко: Пеллегріні, коли були вибори, питав, чи правда що виграв комік

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко розповідав головному тренеру команди Мануелю Пеллегріні про вибори президента в Україні.

Про це повідомив сам футболіст.

"Хлопці стежать за ситуацією в Україні. Той же Пеллегріні, коли були вибори, після першого кола підходив, питав, чи правда що в першому турі виграв комік. Я кажу так. І після другого кола питав. Хлопці, зрозуміло, тролять, жартують, доводиться відбиватися"- сказав Ярмоленко в програмі Бомбардир.

Раніше Ярмоленко заявив, що скоріш за все, не зіграє проти Сербії і Люксембургу. Також, у воротах Шахтаря в матчі з Маріуполем зіграє третій голкіпер.

Джерело - Sport Arena.