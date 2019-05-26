У воротах Шахтаря в матчі з Маріуполем зіграє третій голкіпер

Зранку 26 травня Шахтар прилетів до Харкова, де в рамках 31-го туру чемпіонату України зустрінеться з Маріуполем.

На передостанній матч сезону оранжево-чорні вирушили без Тайсона, Ісмаїлі й Веллінгтона Нема, які вже у відпустці.

У заявці не виявилось Андрія Пятова, Олексія Шевченка та травмованого Жуніора Мораеса. Давид Хочолава пропускає поєдинок через дискваліфікацію.

Воротарі: Олег Кудрик, Анатолій Трубін

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Болбат, Валерій Бондаренко, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Микола Матвієнко

Півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Манор Соломон, Фернандо, Тете, Марлос, Дентіньо

Нападник: Оларенважу Кайоде

Джерело - ФК Шахтар.