Зранку 26 травня Шахтар прилетів до Харкова, де в рамках 31-го туру чемпіонату України зустрінеться з Маріуполем.
На передостанній матч сезону оранжево-чорні вирушили без Тайсона, Ісмаїлі й Веллінгтона Нема, які вже у відпустці.
У заявці не виявилось Андрія Пятова, Олексія Шевченка та травмованого Жуніора Мораеса. Давид Хочолава пропускає поєдинок через дискваліфікацію.
Воротарі: Олег Кудрик, Анатолій Трубін
Захисники: Богдан Бутко, Сергій Болбат, Валерій Бондаренко, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Микола Матвієнко
Півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Манор Соломон, Фернандо, Тете, Марлос, Дентіньо
Нападник: Оларенважу Кайоде
Джерело - ФК Шахтар.