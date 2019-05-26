Ярмоленко: Сумніваюся, що буду готовий на Сербію і Люксембург

Український півзахисник Андрій Ярмоленко поки не готовий грати після відновлення від травми.

Про це розповів сам футболіст.

"Зідзвонюємось з Шевченком дуже часто. Зустрічалися в Лондоні, запрошував мене на обід, сім'ями зустрічалися. Люди пишуть: "Чому його викликають?". Хочу людям пояснити, що це потрібно в першу чергу мені. Ми поговорили, я сказав, що готовий приїхати, потренуватися.

Розумію, що я ще не в оптимальних кондиціях, тому що я тільки три тренування провів. Півтора місяці зараз відпочинок, і що мені робити? Просто тренуватися в залі? Це зовсім інше. Щоб я набрав певні кондиції і був готовий вже до зборів ...

Може, вийде, що я буду готовий на Сербію і Люксембург, але я в цьому сумніваюся", - сказав Ярмоленко.

Раніше Ярмоленко збільшив середню вартість гравців збірної на 750 тис євро.

Джерело - Трибуна.