Ярмоленко тренується в загальній групі Вест Гема

Вінгер лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко відновився від травми і почав тренуватися в основній групі команди.

Про це розповів головний тренер клуба Мануель Пеллегріні.

“Yarmolenko is already working with the squad now. He can’t play but is working 100%." - Manuel Pellegrini pic.twitter.com/QbIU4AgJsX