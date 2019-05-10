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Ярмоленко тренується в загальній групі Вест Гема

Сьогодні 16:31 327 0
Ярмоленко тренується в загальній групі Вест Гема

Вінгер лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко відновився від травми і почав тренуватися в основній групі команди.

Про це розповів головний тренер клуба Мануель Пеллегріні.

"Ярмоленко вже тренується разом з іншим складом команди. Він не зможе грати в цьому сезоні, але працює на 100%", - сказав аргентинський коуч.

Ярмоленко через травму ахілла не грає з жовтня минулого року.

Вінгера викликали на червневі матчі збірної України проти Сербії і Люксембургу.

Нагадаємо, Циганков перевершив досягнення Ярмоленка за 100 матчів.

Джерело - Чемпіон.

#Ярмоленко, #Вест Гем, #Пеллегріні
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