Ярмоленко тренується в загальній групі Вест Гема

Вінгер лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко відновився від травми і почав тренуватися в основній групі команди.

Про це розповів головний тренер клуба Мануель Пеллегріні.

"Ярмоленко вже тренується разом з іншим складом команди. Він не зможе грати в цьому сезоні, але працює на 100%", - сказав аргентинський коуч.

“Yarmolenko is already working with the squad now. He can’t play but is working 100%." - Manuel Pellegrini pic.twitter.com/QbIU4AgJsX — West Ham United (@WestHamUtd) May 10, 2019

Ярмоленко через травму ахілла не грає з жовтня минулого року.

Вінгера викликали на червневі матчі збірної України проти Сербії і Люксембургу.

Нагадаємо, Циганков перевершив досягнення Ярмоленка за 100 матчів.

Джерело - Чемпіон.