Середня вартість футболістів збірної України, яких Андрій Шевченко викликав на червневі матчі, становить 4,83 млн євро.

Про це пише zbirna.com.

Як відомо, Андрій Шевченко запросив для підготовки до двох червневих домашніх матчів відбору Євро-2020 31 виконавця.

За інформацією авторитетного порталу transfermarkt.de, середня вартість одного футболіста нашої національної команди зараз дорівнює 4,83 млн євро. Для порівняння, в березневому складі збірної, який готувався до старту відбірної кампанії, цей показник дорівнював 4,1 млн євро.

Проаналізувавши два списки, можна зробити висновок, що цифру, перш за все, злегка підвищили присутність 20-мільйонного Андрія Ярмоленко і двохмільйонне подорожчання Віктора Циганкова.

Звертає на себе увагу і послідовність тренерського штабу нашої команди в плані вікового набору футболістів. У березні середній вік команди складав 25,3 року, зараз - 25,7.

Додамо, що 7 червня у Львові збірна України зіграє з Сербією, а 10-го - з Люксембургом.

Нагадаємо, що матчі проти Сербії та Люксембургу пройдуть на Арені-Львів.

Джерело - zbirna.com.