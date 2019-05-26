Збірна України U-20 провела тренування перед матчем з Катаром

25 травня після перемоги у стартовому матчі ЧС-2019 над командою США українська збірна змінила місце своєї дислокації.

Пр оце повідомляє УАФ.

Подолавши близько 50 км, команда дісталася до міста Катовіце, де розташувалася в готелі Vienna House. Тут також проживають ще три збірні-учасниці мундіалю - наш найближчий суперник по групі D, Катар, і команди групи F, Аргентина та ПАР.

Після перепочинку та теоретичного заняття підопічні Олександра Петракова вирушили на вечірнє тренування на футбольне поле містечка Сосновець.

Футболісти, що грали в поєдинку проти американців, виконували вправи на відновлення фізичних кондицій, усі інші брали участь у повноцінному тренуванні.

Нагадаємо, що свій наступний матч, проти збірної Катару, синьо-жовті проведуть 27 травня в містечку Тихи на Tychy Stadium (початок — о 19.00). Ця арена вміщує 15 300 глядачів.

Джерело - УАФ.