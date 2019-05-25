Після перемоги над США збірна України переїхала в інше місто

Молодіжна збірна України U-20, перегравши збірну США (2:1) в стартовому для себе матчі чемпіонату світу, змінила місце своєї дислокації в Польщі.

Як стало відомо Sport Arena, у суботу команда Олександра Петракова переїде з Бельсько-Бяла в Катовіце.

Там синьо-жовті проведуть кілька днів підготовки до матчу з Катаром, який відбудеться 27 травня в Тихи (20 кілометрів від Катовіце), а після гри - 28 травня - знову повернуться в Бельсько-Бяла.

До слова, незважаючи на вчорашній непростий матч і переїзд, сьогодні у збірної України заплановано вечірнє тренування.

Після першого туру лідерство в групі D у Нігерії, яка вчора здолала Катар з рахунком 3:0, і в України.

Нагадаємо, що став відомий найкращий гравець матчу Україна - США.

Джерело - SportArena.