Вальверде: 15 днів назад ми думали, що можемо завоювати требл, але не вийшло

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде був розчарованим після матчу фіналу Кубка Іспанії з Валенсією (1:2).

Про це розповів сам тренер.

"У Валенсії відмінна контратака. Вони діяли ефективно. Місяць тому ми святкували чемпіонство і можливість завоювання требла. Ми мали дуже високі очікування, але у нас не вийшло. 15 днів тому ми думали, що можемо завоювати требл, але у вирішальні моменти ми залишилися на узбіччі", - заявив тренер.