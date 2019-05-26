Мій профіль
Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі
Вчора 18:38 1234 2
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:11 4377
Барселона - Валенсія: де дивитися онлайн фіналу Кубку Іспанії
Вчора 21:50 556
Українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі лежачи
Вчора 15:33 738 1
Збірна України перемогла США у першому матчі чемпіонату світу
Вчора 01:48 1951
Україна - США 2:1. Як це було
24.05.2019 23:20 5100
Україна - США: думка експерта
24.05.2019 14:00 1272
Хведеліані: Збірна України - фаворит чемпіонату світу
24.05.2019 08:55 2330
Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20
24.05.2019 06:48 2098
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
23.05.2019 18:42 3427
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:38 Баскетбол Торонто - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 729
00:36 Футбол Збірна Аргентини розгромила ПАР на чемпіонаті світу 304
00:11 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 4377
00:05 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 81196
25 Травня 2019
23:56 Футбол Валенсія перемогла Барселону та виграла кубок Іспанії 462
23:23 Хокей Канада - Чехія. Огляд матчу 554
23:01 Футбол Баварія перемогла РБ Лейпциг та виграла Кубок Німеччини 1015
22:29 Хокей Канада перемогла Чехію та вийшла у фінал чемпіонату світу 603
22:27 Футбол Селтік встановив історичне досягнення в Шотландії 644
22:12 Футбол Інтер узгодив контракт з Джеко 428
21:50 Футбол Барселона - Валенсія: де дивитися онлайн фіналу Кубку Іспанії 556
21:41 Волейбол Жіноча збірна України з волейболу виграла в першому матчі Золотої Євроліги 518
21:31 Футбол Чемпіонат світу U-20. Франція перемогла Саудівську Аравію, Панама зіграла внічию з Малі 511
21:16 Теніс Ястремська встановить новий рекорд у світовому рейтингу 899
21:01 Теніс Огляд матчу Ястремської, який приніс їй перемогу на турнірі у Страсбурзі 715
20:51 Футбол Ворскла - Чорноморець 1:2. Огляд матчу 404
20:31 Футбол Тренер Шахтаря: Ракицький навчив говорити "Донбас порожняк нє гоніт" 727 1
20:16 Футбол Десна - Арсенал-Київ 1:0. Огляд матчу 370
20:03 ММА Мак-Грегор: За два тижні до поєдинку я травмував ногу 552
19:51 Хокей Росія - Фінляндія: 0:1. Огляд матчу 1091
19:31 Футбол Венгер може очолити японський клуб 622
19:14 Інше Nike продовжить виплати вагітним спортсменкам 1474 1
19:01 Футбол Чорноморець переміг Ворсклу, Карпати розписали нічию з Олімпіком. Результати 31 туру УПЛ 2764
18:38 Теніс Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі 1234 2
18:35 Хокей Фінляндія перемогла Росію та вийшла у фінал чемпіонату світу 1655 2

Збірна Аргентини розгромила ПАР на чемпіонаті світу

Сьогодні 00:36 304 0
Збірна Аргентини розгромила ПАР на чемпіонаті світу

Аргентина розтрощила ПАР в першому матчі групового етапу на чемпіонаті світу.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 

В першому таймі команди обмінялись голами, але в другому після реалізованого пенальті Барко Філліпс підвів ПАР, отримавши пряму червону картку. Після цього Барко, Хуліан Альварес і Гайч довели рахунок до розгромного. Фостер голом з пенальті скоротив відставання, але більшого африканцями досягнути не вдалось.

Чемпіонат світу (U-20)

25 травня

Аргентина - ПАР 5:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Вера, 1:1 - 23 Філліпс, 2:1 - 63 Барко(пен), 3:1 - 71 Барко, 4:1 - 78 Хуліан Альварес, 5:1 - 90+2 Гайч, 5:2 - 85 Фостер (пен)

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()