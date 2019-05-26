Збірна Аргентини розгромила ПАР на чемпіонаті світу

Аргентина розтрощила ПАР в першому матчі групового етапу на чемпіонаті світу.

Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

В першому таймі команди обмінялись голами, але в другому після реалізованого пенальті Барко Філліпс підвів ПАР, отримавши пряму червону картку. Після цього Барко, Хуліан Альварес і Гайч довели рахунок до розгромного. Фостер голом з пенальті скоротив відставання, але більшого африканцями досягнути не вдалось.

Чемпіонат світу (U-20)

25 травня

Аргентина - ПАР 5:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Вера, 1:1 - 23 Філліпс, 2:1 - 63 Барко(пен), 3:1 - 71 Барко, 4:1 - 78 Хуліан Альварес, 5:1 - 90+2 Гайч, 5:2 - 85 Фостер (пен)

Джерело - Чемпіон.