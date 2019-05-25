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Валенсія перемогла Барселону та виграла кубок Іспанії

Вчора 23:56 243 0
Валенсія перемогла Барселону та виграла кубок Іспанії

Сьогодні, 25 травня, у фіналі кубку Іспанії Валенсія перемогла Барселону та виборола Кубок Іспанії.

У фінальному матчі Кубка Іспанії, який проходив в Севільї, Валенсія здобула мінімальну перемогу над Барселоною (2:1).

Вже до 33-й хвилині Барселона пропустила два м'ячі: з різницею в 12 хвилин відзначилися Кевін Гамейро і Родріго.

Підопічним Ернесто Вальверде вдалося відіграти один м'яч на 77-й хвилині, коли вдало зіграв на добиванні Ліонель Мессі.

Таким чином, Кажани виграли восьмий Кубок Короля в клубній історії. Минулого разу трофей дістався їм у сезоні 2007/08.

Кубок Іспанії

Фінал

25 травня

Барселона — Валенсія 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Гамейро, 0:2 - 33 Родріго, 1:2 - 73 Мессі.

Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника Гронінгена.

Також, Барселона заплатить за Де Лігта 74 млн євро.

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Валенсія, #Кубок Іспанії
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