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Тренер Шахтаря: Ракицький навчив говорити "Донбас порожняк нє гоніт"

Сьогодні 20:31 563 1
Тренер Шахтаря: Ракицький навчив говорити "Донбас порожняк нє гоніт"

Екс-гравець Шахтаря, а нині захисник пітерського Зеніта Ярослав Ракицький вчив тренера воротарів Шахтаря Антоніу Феррейру висловлюванням.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю Tribuna.com.

"Раніше на тренуваннях в одній фразі я міг використовувати багато слів на португальському, парочку англійською і одне російською. Зараз вже 50 відсотків слів англійською і 50 - російською.

Ярослав Ракицький - дуже великий патріот донецького краю. Він мене вчив говорити "Донбас порожняк не жене" і "Спасибі в кишеню не покладеш". Також мені показали типову позу гопників навприсядки.

Найбільший біль — це бачити цю країну розбитою. І бути тренером донецького Шахтаря, але ніколи не побувати в Донецьку. Якщо коли-небудь вдасться зіграти в Донецьку, це буде моя найбільша перемога", — сказав Феррейра.

Нагадаємо, що Фонсека прокоментував вклад Ракицького в чемпіонство команди.

Раніше Ракицький став автором унікального досягнення.

Джерело - Трібуна.

#Ракицький, #Шахтар
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