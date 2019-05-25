Екс-гравець Шахтаря, а нині захисник пітерського Зеніта Ярослав Ракицький вчив тренера воротарів Шахтаря Антоніу Феррейру висловлюванням.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю Tribuna.com.

"Раніше на тренуваннях в одній фразі я міг використовувати багато слів на португальському, парочку англійською і одне російською. Зараз вже 50 відсотків слів англійською і 50 - російською.

Ярослав Ракицький - дуже великий патріот донецького краю. Він мене вчив говорити "Донбас порожняк не жене" і "Спасибі в кишеню не покладеш". Також мені показали типову позу гопників навприсядки.

Найбільший біль — це бачити цю країну розбитою. І бути тренером донецького Шахтаря, але ніколи не побувати в Донецьку. Якщо коли-небудь вдасться зіграти в Донецьку, це буде моя найбільша перемога", — сказав Феррейра.