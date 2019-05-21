Ракицький став автором унікального досягнення

Екс-футболіст збірної України і пітерського Зеніту Ярослав Ракицький став першим футболістом, який став чемпіоном своєї країни і Росії в один рік

Про це повідомляють espreso.tv.

У цьому сезоні 29-річний українець провів 11 матчів за Шахтар в УПЛ, в яких забив 1 гол і віддав 1 гольовий пас. За Зеніт Ракицький зіграв у чемпіонаті Росії 11 матчів і забив 3 м'ячі.

Повідомлялося, що Шахтар передасть Ракицькому золоту медаль чемпіона України. Із Зенітом гравець переміг у чемпіонаті 4 травня.

Джерело - espreso.tv.